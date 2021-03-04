Игроки "Спартака" выйдут на матч с "Краснодаром" в футболках в поддержку Романцева

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки футбольного клуба "Спартак" выйдут на матч 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" в футболках в поддержку бывшего главного тренера команды Олега Романцева, который во вторник перенес операцию на сердце после инфаркта. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

В начале недели Романцев был госпитализирован с инфарктом, ему была проведена операция, состояние бывшего главного тренера "Спартака" и сборной России оценивается как хорошее. Как сообщил ТАСС сам специалист, в четверг его перевели из реанимации в обычную палату. Матч между "Спартаком" и "Краснодаром" состоится 7 марта на "Открытие - Банк Арене". Начало игры - 19:00 мск.

"Все в команде и клубе переживают о здоровье Олега Ивановича и желают ему скорейшего выздоровления. Игроки выйдут на матч против "Краснодара" в футболках со словами поддержки в его адрес", - сообщил ТАСС Фетисов.

Романцев стал со "Спартаком" восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР. Вместе со сборной России он принял участие в финальном турнире чемпионата Европы - 1996 и чемпионата мира - 2002, оба раза команда не сумела преодолеть групповой этап.

"Спартак" в текущем сезоне чемпионата России занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет семь очков. "Краснодар", в активе которого 31 очко, располагается на седьмой строчке.