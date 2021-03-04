Бородавко: российские лыжницы могли бы бороться за золото в эстафете, если бы не Йохауг

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Женская сборная России по лыжным гонкам могла бы завоевать не серебряные, а золотые медали на чемпионате мира в эстафете 4x5 км, если бы в составе у занявшей первое место команды Норвегии не было олимпийской чемпионки Терезы Йохауг. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер команды Юрий Бородавко.

В составе российской команды выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Победительницами гонки стали норвежки, преодолевшие дистанцию за 53 минуты 43,2 секунды. Третье место заняла сборная Финляндии (отставание - 46,2 секунды). Отставание россиянок составило 26,6 секунды.

"Выступление оцениваю высоко, хорошее место заняли. Когда собирались с девочками командой, говорили им: "Вы должны бороться за первое место! Не удивляйтесь, вы можете - вы достаточно хорошо готовы, у вас ровная команда", - сказал Бородавко.

"Все так и получилось! Чего не хватило, чтобы бороться за первое место? Если посмотреть по составу, на успех наших девочек многие не рассчитывали. Мы заняли второе место благодаря упорству и правильной расстановке лыжниц по этапам. Считаю, что второе место - это высокое достижение", - добавил собеседник агентства.