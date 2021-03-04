Бородавко: российские лыжницы могли бы бороться за золото в эстафете, если бы не Йохауг

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Женская сборная России по лыжным гонкам могла бы завоевать не серебряные, а золотые медали на чемпионате мира в эстафете 4x5 км, если бы в составе у занявшей первое место команды Норвегии не было олимпийской чемпионки Терезы Йохауг. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер команды Юрий Бородавко.
В составе российской команды выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Победительницами гонки стали норвежки, преодолевшие дистанцию за 53 минуты 43,2 секунды. Третье место заняла сборная Финляндии (отставание - 46,2 секунды). Отставание россиянок составило 26,6 секунды.
"Выступление оцениваю высоко, хорошее место заняли. Когда собирались с девочками командой, говорили им: "Вы должны бороться за первое место! Не удивляйтесь, вы можете - вы достаточно хорошо готовы, у вас ровная команда", - сказал Бородавко.
"Все так и получилось! Чего не хватило, чтобы бороться за первое место? Если посмотреть по составу, на успех наших девочек многие не рассчитывали. Мы заняли второе место благодаря упорству и правильной расстановке лыжниц по этапам. Считаю, что второе место - это высокое достижение", - добавил собеседник агентства.
Старший тренер российской команды отметил, что в составе сборной Норвегии есть Тереза Йохауг, которая "способна обыграть всех с приличным отрывом". "Все остальные девочки равны, - подчеркнул Бородавко. - Без Йохауг мы бы вполне боролись за золотые медали".
Норвежцы укрепили лидерство в медальном зачете, в их активе десять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград. Вторыми идут шведы (2-2-2), третьими - немцы (1-2-0). Россияне поднялись на пятое место (1-1-1). Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России. В пятницу пройдет мужская эстафета 4x10 км, чемпионат мира завершится 7 марта.