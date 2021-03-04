Лыжница Сорина рассказала, что еще летом поставила цель завоевать медаль чемпионата мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 4 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Татьяна Сорина еще летом, после возобновления карьеры, поставила себе цель завоевать медаль чемпионата мира. Об этом она рассказала журналистам после завоевания на турнире серебряной награды в эстафетной гонке.

Вместе с Сориной в составе российской команды выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак и Наталья Непряева. Сорина вернулась в лыжные гонки после перерыва, связанного с рождением ребенка.

"Карьера уже прошла не зря, - сказала Сорина. - Цель взять медаль на чемпионате мира я себе поставила еще летом. Я думала: "Иначе зачем я тренируюсь?" Оставлять ребенка дома ради 20-х мест мне не хотелось, поэтому моей целью были чемпионат мира и Олимпийские игры. Не знала, смогу ли я реализовать это, но с первого этапа Кубка мира стало понятно, что мне по силам бороться".

На третьем этапе Сориной противостояла лучшая лыжница мира Тереза Йохауг, которая сумела обеспечить своей команде отрыв и итоговую победу. "Еще в начале сезона я думала, что с ней можно бороться в этом сезоне", - заметила россиянка.

"Была задача не кинуться, но мне этого не удалось. На эмоциях я решила сразу встать ей в спину, думала, будет легче, но на середине подъема я поняла, что лучше идти своим темпом. На предыдущих этапах я увидела, что именно на подъеме девчонки начинают "капать", поэтому шла своим темпом, чтобы не наступить на чужие грабли. Хотелось отработать на финише, но Тереза тоже сегодня работала всю дистанцию и финиш тоже", - добавила она.