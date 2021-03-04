{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Овечкин оштрафован на $5 тыс. за удар соперника клюшкой

Россиянин во время матча с "Бостоном" получил двухминутное удаление за удар Трента Фредерика клюшкой в пах
Александр Овечкин AP Photo/Adam Hunger
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 4 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин оштрафован на $5 тыс. Об этом сообщил в Twitter департамент безопасности игроков НХЛ.

Данное финансовое наказание является максимальным по этому пункту правил НХЛ.

В ночь на четверг "Вашингтон" обыграл по буллитам "Бостон" (2:1). Овечкин в матче не отметился результативными действиями, но по ходу встречи получил двухминутное удаление за удар хоккеиста "Бостона" Трента Фредерика клюшкой в пах.

Овечкин в текущем сезоне провел 18 игр, в которых набрал 17 (7 голов + 10 передач) очков. 35-летний россиянин с 713 шайбами в активе занимает седьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Теги
НХЛ
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
Юлия Ступак хочет принести колонку на церемонию награждения, чтобы она не была унылой
С завоеванием награды призеров сначала поздравляют на лыжном стадионе, медали вручают позже, во время специальной церемонии
Читать полностью