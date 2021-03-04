Овечкин оштрафован на $5 тыс. за удар соперника клюшкой

ТАСС, 4 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин оштрафован на $5 тыс. Об этом сообщил в Twitter департамент безопасности игроков НХЛ.

В ночь на четверг "Вашингтон" обыграл по буллитам "Бостон" (2:1). Овечкин в матче не отметился результативными действиями, но по ходу встречи получил двухминутное удаление за удар хоккеиста "Бостона" Трента Фредерика клюшкой в пах.

Овечкин в текущем сезоне провел 18 игр, в которых набрал 17 (7 голов + 10 передач) очков. 35-летний россиянин с 713 шайбами в активе занимает седьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги.