Сорин: российские лыжницы превосходно провели эстафету на чемпионате мира

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Женская сборная России по лыжным гонкам, завоевавшая серебро чемпионата мира в эстафете 4х5 км в германском Оберстдорфе, превосходно провела гонку. Такое мнение ТАСС высказал тренер команды, муж одной из участниц эстафеты Татьяны Сориной Егор Сорин.

В составе российской команды выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Победительницами гонки стали норвежки, преодолевшие дистанцию за 53 минуты 43,2 секунды. Третье место заняла сборная Финляндии (отставание - 46,2 секунды). Отставание россиянок составило 26,6 секунды. Сорина на третьем этапе противостояла олимпийской чемпионке 2010 года Терезе Йохауг.

"Абсолютно превосходное выступление, мы очень довольны тем, что сегодня все так хорошо сложилось, - сказал Сорин. - Все отработали на максимум - и команда, и спортсменки".

"Понятно, что Татьяне было тяжело. Сразу же понимали, что будет такая борьба и задача будет как можно меньше проиграть Йохауг. Знали, что на третьем этапе будут высокие скорости, и понимали, что Татьяна сейчас лучше всех готова бежать на таких скоростях", - добавил собеседник агентства.

Тренер отметил, что в заключительной гонке чемпионата мира, запланированном на 6 марта масс-старте на 30 км классическим стилем перед Сориной будут стоять высокие задачи. "Мы с Татьяной считаем, что во всех гонках, где участвуем, надо бороться за медали, потому что на чемпионатах мира есть подиум и все остальные места", - заключил Сорин.

Норвежцы укрепили лидерство в медальном зачете, в их активе десять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград. Вторыми идут шведы (2-2-2), третьими - немцы (1-2-0). Россияне поднялись на пятое место (1-1-1). Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России. В пятницу пройдет мужская эстафета 4x10 км, чемпионат мира завершится 7 марта.