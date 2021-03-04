Гольфист Тайгер Вудс не помнит о том, что был за рулем во время аварии

ТАСС, 4 марта. Американский гольфист Тайгер Вудс заявил о том, что не помнит, как находился за рулем автомобиля во время аварии в городе Ранчо Палос Вердес (США, штат Калифорния). Об этом под присягой сообщил заместитель шерифа округа Лос-Анджелес Иоганн Шлегль, которого цитирует газета New York Post.
Авария произошла 23 февраля. Гольфист получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы. Он перенес длительное хирургическое вмешательство на нижней части правой ноги и лодыжке. В частности, в районе большой берцовой кости Вудсу установили металлический стержень.
"Помощник шерифа спросил его о том, как произошло столкновение. Водитель сказал, что не знает и даже не помнит, как вел автомобиль", - сказал Шлегль.
Ранее, находясь в больнице, Вудс сообщал следователям, что не помнит ни об аварии, ни о том, как она произошла.
Вудсу 45 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике.