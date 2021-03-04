Гольфист Тайгер Вудс не помнит о том, что был за рулем во время аварии

ТАСС, 4 марта. Американский гольфист Тайгер Вудс заявил о том, что не помнит, как находился за рулем автомобиля во время аварии в городе Ранчо Палос Вердес (США, штат Калифорния). Об этом под присягой сообщил заместитель шерифа округа Лос-Анджелес Иоганн Шлегль, которого цитирует газета New York Post .

Авария произошла 23 февраля. Гольфист получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы. Он перенес длительное хирургическое вмешательство на нижней части правой ноги и лодыжке. В частности, в районе большой берцовой кости Вудсу установили металлический стержень.

"Помощник шерифа спросил его о том, как произошло столкновение. Водитель сказал, что не знает и даже не помнит, как вел автомобиль", - сказал Шлегль.

Ранее, находясь в больнице, Вудс сообщал следователям, что не помнит ни об аварии, ни о том, как она произошла.

Вудсу 45 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике.