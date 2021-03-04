Более 194 тыс. человек по итогам октября-декабря 2020 года вручат золотой знак отличия ГТО

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ подписало приказ о награждении знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" участников, которые успешно выполнили нормативы в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года. Об этом ТАСС сообщили представители федерального оператора комплекса ГТО.

За IV квартал 2020 года на портале ГТО зарегистрировались 837 543 человека, из них 576 383 человек приняли участие в выполнении нормативов. Золотыми знаками отличия будут награждены 194 950 человек, серебряными - 314 046 человек, бронзовыми - 305 930 человек. Для "значкистов" предусмотрены льготы - наличие золотых знаков ГТО дает абитуриентам право на получение дополнительно от 1 до 10 баллов к ЕГЭ, студентам - возможности получать повышенную стипендию, а работающие россияне могут претендовать на поощрение в виде премии или дополнительных льгот на усмотрение работодателя.

Всего к возрожденному физкультурно-спортивному движению страны присоединились более 14,5 млн россиян в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Свыше 8,7 млн человек приступили к выполнению нормативов комплекса в центрах тестирования.