Мышки и ласточки не подвели. Российские лыжницы впервые за 16 лет взяли серебро в эстафете

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 4 марта. /ТАСС/. Российские лыжницы завоевали первую медаль на чемпионате мира в Оберстдорфе - серебро эстафеты. Впереди оказались только норвежки, победу которым принесла лучшая лыжница мира Тереза Йохауг, именно ее отрыв на третьем этапе позволил команде спокойно довести дело до победы.

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В составе российской команды выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. Последний раз так высоко в эстафетах на чемпионатах мира российские лыжницы забирались в 2005 году, тогда на вторую строчку удалось попасть Ларисе Куркиной, Натальей Барановой, Евгении Медведевой и Юлии Чепаловой. На прошлом чемпионате мира россиянки стали третьими. Спустя два года в составе произошли два изменения: вместо Анастасии Седовой и Анны Нечаевской в эстафетную команду включили Кирпиченко и Сорину. Шведки подарили шанс В тройке призеров на этот раз не оказалось шведок, которые являлись действующими чемпионками в этой дисциплине и перед началом гонки причислялись к ее фаворитам. Из числа претендентов на медали они выпали уже после первых двух "классических" этапов эстафеты. Команда промахнулась с подготовкой лыж к гонке, они просто не давали шведкам бороться с соперниками на равных. Итоговое шестое стало провалом.

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В отсутствие главных претендентов на золото медальные перспективы российской команды серьезно выросли. На втором этапе Ступак и норвежка Хейди Венг сумели убежать в отрыв, после этого россиянки уже не дали шанса преследовательницам вклиниться в борьбу за второе место. Самая сложная задача в гонке выпала Сориной - для сохранения шансов на победу ей необходимо было держаться за Йохауг, которая в среду в индивидуальной гонке на минуту опередила ближайшую преследовательницу. "Была задача не кинуться, но мне этого не удалось, - рассказала лыжница, которая возобновила карьеру после рождения ребенка. - На эмоциях я решила сразу встать ей в спину, думала, будет легче, но на середине подъема я поняла, что лучше идти своим темпом. На предыдущих этапах я увидела, что именно на подъеме девчонки начинают "капать", поэтому шла своим темпом, чтобы не наступить на чужие грабли. Хотелось отработать на финише, но Тереза тоже сегодня работала всю дистанцию и финиш тоже". Йохауг в итоге ожидаемо убежала от Сориной, оставив 19-летней Хелене Марии Фоссесхольм простую задачу - без сопротивления добежать оставшиеся пять километров дистанции. Слезы радости Россиянкам жаловаться на упущенную победу смысла не было, для них серебро эстафеты - великолепный результат. Это подтвердила и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. "Сразу после финиша сказала им: "Вы мои золотые, ласточки, я вас очень люблю" и поблагодарила", - призналась Вяльбе.

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Символично, что 4 марта в прокат вышел фильм "Белый снег", посвященный биографии Вяльбе. Трехкратная олимпийская чемпионка была уверена, что в этот день россиянки не упустят медаль. Это ощущение к ней пришло утром перед гонкой, когда по установившейся в Оберстдорфе традиции она подкармливала лесных жителей. "Я знала, что девочки точно будут с медалью, с утра было предчувствие, когда кормила мышек. Я тут подкармливаю мышек, которых очень много в лесу, даю им сырочек", - рассказала Вяльбе. Стоит отметить, что для Кирпиченко это была лишь вторая гонка чемпионата мира в карьере, а Сорина и Непряева к турниру подошли с незалеченными травмами. Причем в случае с Непряевой речь идет о переломе руки, который она получила в конце января во время этапа Кубка мира в Фалуне. "Когда только все это произошло в Фалуне, первой, кто вселил в меня надежду и призвал не распускать сопли, была Елена Валерьевна. Она сразу дала понять, что рассчитывает на меня, сказала, что я лечу на операцию, а после - сразу на сбор", - сказала Непряева. - И Юрий Викторович [Бородавко], который оказал колоссальную поддержку, особенно в первые дни, когда я морально была подавлена".

Теперь спортсменок ждет церемония награждения, которая пройдет в четверг вечером. "Организаторам большой минус за то, что очень грустная атмосфера во время церемонии [на стадионе], - сказала Ступак. - А дальше будет еще грустнее, поэтому, наверное, придем со своей колонкой или наушниками". Впереди у лыжниц на чемпионате мира еще один старт - гонка на 30 км, которая пройдет в субботу. Мужчины медали в эстафете разыграют в пятницу.

Норвежцы благодаря победе укрепили лидерство в медальном зачете, в их активе десять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград. Вторыми идут шведы (2-2-2), третьими - немцы (1-2-0). Россияне поднялись на пятое место (1-1-1). Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России. Чемпионат мира завершится 7 марта.