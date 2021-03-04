Глейхенгауз опроверг сообщения о том, что Косторная уже тренируется в группе Тутберидзе

ТАСС, 4 марта. Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз опроверг сообщения о том, что фигуристка Алена Косторная уже приступила к тренировкам в группе своего бывшего тренера Этери Тутберидзе. Комментарий специалиста приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В среду источник, близкий к ситуации, сообщил ТАСС, что Косторная намерена вернуться в группу к Тутберидзе. В четверг появились сообщения о том, что возвращение уже состоялось и спортсменка приступила к тренировкам.

"Сегодня у нас действительно состоялась встреча с Аленой, решение будет принято позже, в течение одного-двух дней, - сказал Глейхенгауз. - Какая у нее форма? О чем там говорить, мы еще ничего не видели".

"Слухи о том, что она уже у нас тренируется - неправда. Она не может у нас тренироваться, для этого ей надо разорвать контракт. Там есть финансовые нюансы", - добавил тренер.

Сейчас Косторная представляет группу Евгения Плющенко, к которому ушла от Тутберидзе в прошлом году.

Косторной 17 лет, в текущем сезоне она стала второй на этапе Гран-при в Москве и одном из этапов Кубка России. В начале сезона спортсменка перенесла коронавирус. По итогам финала Кубка России, заключительного этапа отбора на чемпионат мира, Косторная заняла шестое место и вошла в число запасных российской команды на мировое первенство, которое пройдет в Швеции с 22 по 28 марта. В прошлом сезоне она выиграла чемпионат Европы и финал серии Гран-при. Россиянка владеет мировыми рекордами в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух программ (247,59).