Женский чемпионат мира по хоккею будет перенесен на май после одобрения канадских властей

ТАСС, 4 марта. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о переносе чемпионата мира среди женщин на 6-16 мая, которое будет утверждено после одобрения властей Канады и провинции Новая Шотландия. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Изначально турнир в канадских Галифаксе и Труро должен был пройти с 31 марта по 10 апреля 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Города сохранили за собой право организовать турнир в 2021 году, но проведение чемпионата было запланировано на 7-17 апреля.

Действующим чемпионом мира является сборная США, россиянки на первенстве 2019 года стали четвертыми. Лучшим результатом женской сборной России являются бронзовые медали первенств 2001, 2013 и 2016 годов.