СКА удвоил преимущество в серии первого раунда плей-офф КХЛ против минского "Динамо"

ТАСС, 4 марта. Петербургский СКА одержал победу над минским "Динамо" со счетом 6:4 во втором матче первого раунда серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце в присутствии 8 775 зрителей.

В составе СКА шайбы забросили Йоонас Кемппайнен (2-я минута), Евгений Кетов (11, 19), Иван Морозов (15), Антон Бурдасов (54), Василий Подколзин (59). У гостей отличились Шэйн Принс (16 и 53), Брэндон Козун (18) и Илья Усов (46).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет в Минске 6 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, в одном победу одержал СКА (4:2), в другом - минское "Динамо" (4:3 ОТ). В плей-офф команды встретились в первый раз.

СКА по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Санкт-Петербурга является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). Минское "Динамо" пять раз выходило в плей-офф (2010/11, 2011/12, 2014/15, 2016/17, 2020/21), команда ни разу не преодолевала первый раунд.