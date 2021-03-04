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КХЛ

Покинувший лед на носилках хоккейный арбитр Иванов находится в сознании

По ходу третьего периода встречи между омским "Авангардом" и екатеринбургским "Автомобилистом" судья упал, потеряв сознание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Упавший на лед по ходу матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и екатеринбургским "Автомобилистом" линейный арбитр Юрий Иванов находится в сознании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

По ходу третьего периода встречи в Балашихе Иванов подъехал к скамейке запасных "Авангарда" и упал, потеряв сознание. Арбитр покинул лед на носилках после оказания медицинской помощи.

"Линейный арбитр Юрий Иванов находится в сознании и общается с медицинской бригадой, которая оказывает оперативную медицинскую помощь. Решения о дальнейших действиях будут приняты после первичного обследования на арене. КХЛ о них проинформирует дополнительно", - сообщили в пресс-службе лиги.

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