Покинувший лед на носилках хоккейный арбитр Иванов находится в сознании

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Упавший на лед по ходу матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и екатеринбургским "Автомобилистом" линейный арбитр Юрий Иванов находится в сознании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

По ходу третьего периода встречи в Балашихе Иванов подъехал к скамейке запасных "Авангарда" и упал, потеряв сознание. Арбитр покинул лед на носилках после оказания медицинской помощи.

"Линейный арбитр Юрий Иванов находится в сознании и общается с медицинской бригадой, которая оказывает оперативную медицинскую помощь. Решения о дальнейших действиях будут приняты после первичного обследования на арене. КХЛ о них проинформирует дополнительно", - сообщили в пресс-службе лиги.