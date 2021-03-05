Чемпионат мира по шорт-треку стартует в Нидерландах

ТАСС, 5 марта. Чемпионат мира по шорт-треку в нидерландском Дордрехте стартует в пятницу. Турнир пройдет с 5 по 7 марта.

Спортсмены разыграют восемь комплектов наград в личных дисциплинах (500, 1 000, 1 500, 3 000 метров у мужчин и женщин) и два - в эстафетах (5 000 метров у мужчин и 3 000 метров у женщин).

В состав мужской сборной России вошли олимпийский чемпион и чемпион мира Семен Елистратов, чемпионы Европы Денис Айрапетян, Константин Ивлиев, Даниил Ейбог и Павел Ситников. В состав женской команды попали пятикратная чемпионка Европы и неоднократный призер мировых первенств Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова, Вера Рассказова, Эмина Малагич.

Нынешний сезон получился для мастеров шорт-трека очень скомканным. Провести Кубок мира, даже в урезанном формате, как это сделали конькобежцы, не удалось. На чемпионате Европы, который прошел в январе в польском Гданьске, сборная России завоевала пять медалей - три золотых и две бронзовых.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Как и на чемпионате мира по конькобежному спорту, в качестве флага будет использоваться логотип Союза конькобежцев Росиии, а в случае побед российских спортсменов вместо гимна прозвучит музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Чемпионат мира 2020 года должен был состояться в Сеуле, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Нынешний турнир изначально должен был пройти в Роттердаме, однако затем его перенесли в Дордрехт. На турнире не выступят представители Японии, Южной Кореи и Китая, выигравшие в сумме восемь золотых медалей мирового первенства 2019 года в Софии. Также на чемпионате мира не будет сборной Великобритании, так как ограничения не позволяют спортсменам прилететь в Нидерланды.