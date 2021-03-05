"Челси" впервые с 2014 года обыграл в гостях "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 5 марта. "Челси" победил в гостях "Ливерпуль" со счетом 1:0 в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Энфилд".

Единственный гол забил Мэйсон Маунт (42-я минута).

"Челси" не мог победить на "Энфилде" в Английской премьер-лиге (АПЛ) с 8 ноября 2014 года (2:1). "Ливерпуль" проиграл четыре последних домашних матча чемпионата текущего сезона. Всего у команды Юргена Клоппа пять поражений в последних шести матчах АПЛ.

"Челси" поднялся на четвертое место таблицы, набрав 47 очков в 27 матчах. "Ливерпуль" располагается на седьмом месте с 43 очками в активе.

В следующем туре команда Томаса Тухеля 8 марта примет идущий на пятом месте "Эвертон", "Ливерпуль" днем ранее сыграет дома с "Фулхэмом".