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ММА

Хабиб Нурмагомедов и глава UFC встретятся в Лас-Вегасе 6 или 7 марта

Нурмагомедов, завершивший карьеру в октябре 2020 года, по-прежнему является чемпионом UFC в легком весе
Хабиб Нурмагомедов и президент UFC Дэйна Уайт AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов и президент UFC Дэйна Уайт
© AP Photo/John Locher

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 5 марта. /ТАСС/. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт проведет встречу с Хабибом Нурмагомедовым по поводу его карьеры. Об этом Уайт заявил, отвечая на вопрос ТАСС.

 

"Мы поужинаем в субботу или воскресенье, - сказал Уайт. - Посмотрим, что из этого получится. Мы готовы предложить ему варианты, бои. Он недавно сказал, чтобы его перестали спрашивать про карьеру, значит, у меня есть шанс".

Нурмагомедов по-прежнему является чемпионом UFC в легком весе. В октябре 2020 года он победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение россиянин объяснил обещанием маме.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против Макгрегора, Порье и Гэтжи.

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