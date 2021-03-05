Гол Бучневича помог "Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Заброшенная шайба стала для Бучневича седьмой в текущем сезоне НХЛ, также он отдал голевую передачу. Всего на счету россиянина 17 очков (7 голов + 10 передач) в 21 матче. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин получил травму спины в конце третьего периода и покинул площадку при помощи партнеров по команде, его заменил Александр Георгиев.

Крайдер оформил свой второй хет-трик в нынешнем сезоне. Он забросил три шайбы в матче против "Филадельфии" (3:4) 25 февраля.

"Рейнджерс" набрали 21 очко в 21 матче и занимают шестую позицию в таблице Восточного дивизиона. "Нью-Джерси" идет на седьмом месте, набрав 16 очков за 19 игр. Следующий матч команды проведут 6 марта в Ньюарке (штат Нью-Джерси).

В других матчах игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" дома обыграл "Баффало" (5:2), голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 16 бросков по своим воротам. "Филадельфия" в гостях победила "Питтсбург" (4:3), в составе которого голевой передачей отметился нападающий Евгений Малкин. "Виннипег" на выезде обыграл "Монреаль" (4:3 ОТ).