"Торонто" уступил "Ванкуверу" в матче НХЛ. Михеев отдал голевую передачу

ТАСС, 5 марта. "Ванкувер" со счетом 3:1 обыграл "Торонто" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей голами отметились Джейк Виртанен (3-я и 32-я минуты) и Бо Хорват (48). У "Торонто" с передачи российского нападающего Ильи Михеева шайбу забросил Пьер Энгвалл (18).

Михеев отдал пятую передачу в нынешнем сезоне НХЛ, на его счету 8 очков (3 гола + 5 передач) в 25 матчах. Нападающий "Торонто" Александр Барабанов не попал в заявку.