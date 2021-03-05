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НХЛ

"Торонто" уступил "Ванкуверу" в матче НХЛ. Михеев отдал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 1:3

ТАСС, 5 марта. "Ванкувер" со счетом 3:1 обыграл "Торонто" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей голами отметились Джейк Виртанен (3-я и 32-я минуты) и Бо Хорват (48). У "Торонто" с передачи российского нападающего Ильи Михеева шайбу забросил Пьер Энгвалл (18).

Михеев отдал пятую передачу в нынешнем сезоне НХЛ, на его счету 8 очков (3 гола + 5 передач) в 25 матчах. Нападающий "Торонто" Александр Барабанов не попал в заявку.

"Ванкувер" набрал 22 очка в 27 матчах и занимает шестое место в таблице Северного дивизиона, "Торонто" с 38 очками после 25 игр находится на первом месте. 7 марта команды вновь сыграют друг с другом.

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