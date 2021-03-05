Умер отец Уэйна Гретцки

ТАСС, 5 марта. Отец лучшего бомбардира в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйна Гретцки Уолтер Гретцки скончался в возрасте 82 лет. Об этом четырехкратный победитель Кубка Стэнли сообщил на своей странице в Twitter.

"С глубокой печалью мы с [супругой] Джанет делимся новостью о кончине моего отца, - написал Гретцки. - Последние несколько лет он храбро боролся с болезнью Паркинсона и другими проблемами со здоровьем, но никогда не позволял этому сломить себя. Для меня, сестры и трех братьев отец был капитаном нашей команды - он защищал и руководил нашей семьей каждый день, на каждом этапе пути".

В 2007 году Уолтер Гретцки был награжден Орденом Канады за вклад в развитие хоккея в стране и благотворительную деятельность.

Гретцки 60 лет, в НХЛ нападающий выступал за "Эдмонтон", "Лос-Анджелес", "Сент-Луис" и "Нью-Йорк Рейнджерс", на его счету четыре победы в Кубке Стэнли. Гретцки является лучшим снайпером и бомбардиром в истории НХЛ - в 1 487 матчах он набрал 2 857 очков (894 шайбы + 1 963 передачи).