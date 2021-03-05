Двукратный победитель Кубка Стэнли Дэррил Саттер возглавил клуб НХЛ "Калгари"

ТАСС, 5 марта. Канадский специалист Дэррил Саттер назначен главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту Саттер сменил 58-летнего канадца Джеффа Уорда, который с ноября 2019 года являлся исполняющим обязанности главного тренера, а официально возглавил клуб в сентябре 2020 года.

Саттеру 62 года, он уже возглавлял "Калгари" - с 2002 по 2006 год, выведя клуб в финал Кубка Стэнли 2004 года (поражение в серии от "Тампы" со счетом 3-4). Также он работал главный тренером в "Сан-Хосе", "Чикаго" и "Лос-Анджелесе", с которым выиграл два Кубка Стэнли (2012, 2014).

В текущем сезоне "Калгари" с 24 очками после 24 игр занимает пятое место в Северном дивизионе НХЛ.