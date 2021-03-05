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Летние олимпийские виды спорта

Турнир "Большого шлема" по дзюдо перенесли из Парижа в Казань

Перенос связан с отказом Франции организовывать соревнования
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 5 марта. Турнир мировой серии "Большой шлем" по дзюдо перенесен из Парижа в Казань и пройдет с 5 по 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации дзюдо (IJF).

Перенос связан с отказом Франции организовывать соревнования. Турнир в Казани будет квалификационным к Олимпийским играм в Токио.

"Мы очень благодарны Федерации дзюдо России и Казани, которые сразу откликнулись и подписали соглашение о проведении турнира "Большого шлема" 5-7 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

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