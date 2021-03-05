РУСАДА объяснило, почему Сотскову дисквалифицировали через полгода после вынесения решения

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России дисквалифицировала Марию Сотскову спустя полгода после вынесения соответствующего вердикта дисциплинарным антидопинговым комитетом в связи с тем, что полный текст решения был готов только в феврале. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов.

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России принял решение дисквалифицировать на 10 лет Сотскову 2 марта, это было сделано на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 28 августа 2020 года. Согласно действовавшим в 2020 году общероссийским антидопинговым правилам, спортивная федерация должна была применить санкцию на основании и во исполнение решения РУСАДА в течение пяти рабочих дней с момента получения решения.

"В соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами рассмотрение дела должно быть завершено в сроки, определенные положением о дисциплинарном антидопинговом комитете, - сказал Буханов. - Процесс рассмотрения дела включает в себя изготовление решения дисциплинарным антидопинговым комитетом. В определенных случаях сроки рассмотрения могут быть продлены по решению дисциплинарного антидопингового комитета, который является организационно независимым от РУСАДА и беспристрастным органом рассмотрения дел по нарушению антидопинговых правил".

"Полный текст решения дисциплинарным антидопинговым комитетом был предоставлен в распоряжение антидопингового агентства в феврале 2021 года", - добавил собеседник ТАСС.

Срок дисквалификации фигуристки отсчитывается с 6 апреля 2020 года. Сотсковой 20 лет, она является серебряным призером финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место, на чемпионате Европы того же года она стала четвертой. В ее активе также серебро и бронза чемпионатов России. В июле 2020 года она объявила о завершении карьеры.