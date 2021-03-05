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Футбол в России

Сроки выписки перенесшего операцию на сердце Олега Романцева станут известны 8 марта

Тренер был госпитализирован с инфарктом в начале недели
Олег Романцев Юрий Машков/ТАСС
Описание
Олег Романцев
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сроки выписки из больницы перенесшего операцию на сердце бывшего главного тренера футбольного клуба "Спартак" и сборной России Олега Романцева станут известны 8 марта. Об этом он сообщил ТАСС.

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67-летний тренер был госпитализирован с инфарктом в начале недели. Ему была проведена операция. Состояние Романцева оценивается как хорошее. 4 марта он был переведен из реанимации в обычную палату.

"Буду в больнице еще три дня минимум, тогда будут понятны сроки выписки. На меня повесили разные датчики, еще три дня будут обследования", - сказал Романцев.

Вместе со "Спартаком" Романцев стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР. Вместе со сборной России он принял участие в финальном турнире чемпионата Европы - 1996 и чемпионата мира - 2002, оба раза команда не сумела преодолеть групповой этап.

Теги
Российский футболРоманцев, Олег Иванович
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