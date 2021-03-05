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Олимпиада в Токио

Решение об иностранных зрителях на Играх в Токио примут при участии правительства и МОК

Ранее глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото отмечала, что хотела бы решить вопрос с иностранными зрителями до 25 марта, когда должна стартовать эстафета олимпийского огня
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA/POOL
Описание
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото
© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA/POOL

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Решение о допуске иностранных болельщиков на летние Олимпийские игры в Токио будет приниматься пятью заинтересованными сторонами. Об этом в пятницу журналистам сообщила глава оргкомитета токийской Олимпиады Сэйко Хасимото.

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Она отметила, что для принятия соответствующего решения будет созвано онлайн-заседание при участии представителей оргкомитета Игр, правительства Японии, администрации токийской префектуры, а также руководства Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК).

Ранее Хасимото отмечала, что хотела бы решить вопрос с иностранными зрителями до 25 марта, когда должна стартовать эстафета олимпийского огня. Тогда же будет решен и вопрос о возможности допуска на соревнования зрителей из числа людей, проживающих в Японии.

По данным опроса, проведенного общенациональной газетой Yomiuri, более 90% японцев считают, что предстоящие летние Олимпийские и Паралимпийские игры должны проводиться без зрителей или при их минимальном количестве из-за опасности распространения коронавируса.

Олимпиада в японской столице должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии Игры были перенесены на год и теперь планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Олимпиады "Токио-2020" сохранено.

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