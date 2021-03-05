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Футбол в Англии

Долг "Манчестер Юнайтед" достиг €528 млн

На финансовых показателях клуба отрицательно сказалась пандемия коронавируса

ТАСС, 5 марта. Долг английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" по итогам второго финансового квартала увеличился до €528 млн. Об этом говорится в отчете клуба.

На финансовых показателях клуба отрицательно сказалась пандемия коронавируса. Долги "Манчестер Юнайтед" выросли на 16%.

"Это был чрезвычайно тяжелый год для нашего клуба и болельщиков, - сказал исполнительный директор клуба Эд Вудворд. - Быстрое и успешное внедрение вакцин и снижение уровня инфицирования в Великобритании вселяет в нас оптимизм. Мы ждем, когда правительство Великобритании разрешит присутствие наших болельщиков на "Олд Траффорд".

"Манчестер Юнайтед" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 51 очко в 27 матчах.

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