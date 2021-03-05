Нижегородскому "Торпедо" разрешили заполнять арену на матчах плей-офф КХЛ на 70%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области разрешили на 70% заполнять трибуны ледового дворца "Нагорный" на матчах "Торпедо" в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

Третья и четвертая игры между "Торпедо" и казанским "Ак Барсом" в рамках первого раунда плей-офф КХЛ пройдут 7 и 9 марта в Нижнем Новгороде.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил решение регионального координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Согласно тексту решения, допускается проведение игр ХК "Торпедо" в плей-офф чемпионата КХЛ при очном присутствии зрителей при условии заполняемости трибун спортивного объекта не более чем на 70% от максимальной вместимости", - сказано в сообщении.

Никитин подчеркнул, что домашние игры плей-офф всегда являются кульминацией сезона. "Знаю, как ждут этого болельщики и как нужна поддержка нашей команде", - сказал он.

Ранее арену можно было заполнять не более чем на 40%.