Руководство оргкомитета Игр в Токио исключило вариант повторного переноса соревнований

"Есть люди, которые говорят, что Игры нужно вновь отложить, но, с моей точки зрения, это просто невозможно. Проведение Игр в июле - это последний возможный вариант", - отметил Муто.

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Повторный перенос летних Олимпийских Игр в Токио невозможен и не рассматривается. Об этом заявил генеральный секретарь оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто в интервью японскому агентству Kyodo .

Решение об иностранных зрителях на Играх в Токио примут при участии правительства и МОК

В начале года аналогичную позицию озвучивал и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. По данным многочисленных опросов, проводившихся в последние месяцы, подавляющее большинство жителей Японии выступает против проведения Олимпийских Игр в Токио этим летом из-за ситуации с распространением нового коронавируса. В частности, по данным январского опроса общенациональной газеты Asahi, по меньшей мере 86% жителей страны выступают против проведения Игр.

В настоящее время японские власти рассматривают вопрос отказа от допуска иностранных болельщиков на Игры, а также вопрос введения резкого ограничения на посещение соревнований местными жителями из-за ситуации с распространением коронавируса. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца марта.

Олимпиада в японской столице должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии Игры были перенесены на год и теперь планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Олимпиады "Токио-2020" сохранено.