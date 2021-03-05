Молодежная сборная России по футболу начнет подготовку к Евро-2021 в Новогорске 17 марта

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Молодежная сборная России по футболу начнет подготовку к чемпионату Европы - 2021 17 марта, сбор пройдет в учебно-тренировочном центре "Новогорск". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

"Сбор в Новогорске начнется 17 марта, он продлится до 21 марта, после чего команда отправится в Венгрию. 17-го в Новогорске соберутся тренерский и административный штаб, футболисты будут приезжать после завершения матчей (игры 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги пройдут с 17 по 19 марта - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.

Молодежный чемпионат Европы примут Венгрия и Словения. Групповой этап продлится с 24 по 31 марта, плей-офф пройдет с 31 мая по 6 июня. В чемпионате Европы примут участие 16 сборных, которые разделены на четыре группы по четыре участника. В четвертьфинал турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи группового этапа пройдут без зрителей, решение о допуске болельщиков на матчи плей-офф примут позднее.

Молодежная сборная России под руководством главного тренера Михаила Галактионова вышла на Евро-2021, заняв первое место в отборочной группе с командами Польши, Болгарии, Сербии, Эстонии и Латвии. Команда впервые с 2013 года выступит в финальной стадии европейского первенства, которое проводится каждые два года. Российская команда в четвертый раз (с 1992 года) выступит на чемпионате Европы. В 1994 и 1998 годах россияне доходили до четвертьфинала турнира.

Сборная России игры группового этапа турнира проведет в Венгрии. Первый матч против команды Исландии состоится 25 марта в городе Дьёр. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей).