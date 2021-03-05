Kyodo: Олимпиада в Токио почти наверняка пройдет без зрителей из-за рубежа

По данным его источников, соответствующее решение будет принято в середине марта на совместном заседании, которое проведут организационный комитет Игр, правительство Японии, власти Токио, руководство Международного олимпийского комитета и руководство Международного паралимпийского комитета. В настоящее время неизвестно, затронет ли ограничение иностранных журналистов, аккредитованных для освещения Олимпиады. Многочисленные источники агентства также отмечают, что организаторы пришли к выводу, что на фоне возникновения новых мутировавших штаммов коронавируса невозможно будет предсказать развитие ситуации с распространением инфекции и проведение безопасной Олимпиады при допуске болельщиков из-за рубежа станет затруднительным.

Ранее глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото сообщила журналистам, что решение о допуске иностранных болельщиков будет приниматься пятью вышеназванными сторонами по итогам онлайн-заседания. Перед этим Хасимото также выражала надежду на то, что вопрос с иностранными зрителями будет решен до 25 марта, когда должна стартовать эстафета олимпийского огня.

Между тем премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в пятницу объявил о продлении в столичном регионе еще на две недели режима чрезвычайной ситуации, который должен был завершиться 7 марта. Власти страны не исключили, что при ухудшении ситуации с распространением нового коронавируса режим ЧС может быть вновь продлен и через две недели.

В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Этот запрет вступил в силу 28 декабря прошлого года. Первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС. Однако местные СМИ неоднократно сообщали, что даже после полного снятия режима ЧС местные власти хотели бы на какое-то время сохранить запрет на выдачу новых виз иностранцам. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в Японии.

По данным опроса, проведенного общенациональной газетой Yomiuri, более 90% японцев считают, что предстоящие летние Олимпийские и Паралимпийские игры должны проводиться без зрителей или при их минимальном количестве из-за опасности распространения коронавируса. Олимпиада в японской столице должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии она была перенесена на год и теперь планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Олимпиады "Токио-2020" сохранено.