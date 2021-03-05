Отец Большунова считает, что Клебо получил слишком большой отрыв в эстафете

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Сборная России по лыжным гонкам могла выиграть золотую награду эстафетной гонки на чемпионате мира в германском Оберстдорфе, если бы россиянин Александр Большунов ушел на четвертый этап вровень с норвежцем Йоханнесом Клебо. Такое мнение ТАСС высказал отец спортсмена Александр Большунов.

В пятницу сборная России в составе Алексея Червоткина, Ивана Якимушкина, Артема Мальцева и Александра Большунова заняла второе место в эстафете 4x10 км. Победителями гонки стали норвежцы, третье место заняла сборная Франции. Большунов принял эстафету, уступая Клебо 35 секунд, россиянин по ходу дистанции догнал норвежца, но не сумел поддержать темп финишного рывка соперника, уступив ему в итоге 12 секунд.

"Я не буду сегодня говорить, что Саша провел героическую гонку. Просто он сумел сделать то, на что был способен в тот момент, - сказал Большунов-старший. - Было бы куда интересней, если бы он ушел на этап вместе с лидером, тогда бы могло быть все по-другому, а сейчас просвет в 34 секунды перед Клебо пришлось сокращать. Да и на подъеме норвежец взял и остановился, Саша из-за него чуть ноги не поломал".

"Я не буду сейчас забегать вперед и говорить, чего ждать от сына на воскресном "полтиннике". Он сам знает, что делает. Тренируется и понимает, как надо поступать", - добавил собеседник ТАСС.

Ранее на текущем чемпионате мира Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне и бронзовую - в командном спринте вместе с Глебом Ретивых.

Турнир завершится 7 марта мужским марафоном на 50 км.