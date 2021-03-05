Олимпийский чемпион Девятьяров считает, что Большунов блестяще проявил себя в эстафете

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов блестяще проявил себя в эстафете на чемпионате мира в германском Оберстдорфе, хотя и пришел к финишу вторым. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 1988 года Михаил Девятьяров.

В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов. Победителями гонки стали норвежцы, третье место заняла сборная Франции.

"Эстафета - это такая дисциплина, в которой конечный результат зависит от того, как выступят четыре человека. Червоткин первый этап провел блестяще, привезя отрыв в 45 секунд, и если бы Якимушкин и Мальцев сумели удержать такое преимущество, то золото было бы у нас в кармане на сто процентов. Но в эстафете не обходится без проблем, так случилось и сейчас", - заметил Девятьяров.

"Большунову пришлось очень тяжело, но он уже за первые пять километров сумел отыграть более чем полуминутный отрыв. Но сделать что-то еще в противоборстве с таким блестящим спортсменом, как [Йоханнес] Клебо, было очень тяжело. Да, Александр пытался оторваться от норвежца, но силы его не беспредельны. Но выступление Большунова иначе как блестящим назвать нельзя, я буду надеяться, что ему удастся здесь стать королем и выиграть заключительную гонку на 50 км", - добавил собеседник ТАСС.

Ранее Большунов выиграл золото в скиатлоне на 30 км. Завершится турнир 7 марта мужским марафоном на 50 км.