Перевозчиков назвал возможную причину неудачи лыжника Якимушкина в эстафете

Мужская сборная России заняла второе место в эстафете 4x10 км. В составе российской команды выступали Алексей Червоткин, Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов. Победителями стали норвежцы, третье место заняла сборная Франции. Якимушкин принял эстафету, имея отрыв в 45 секунд.

"На редкость интересная гонка, сюжет развивался очень интересно. К сожалению, мы вновь вторые, не получилось обыграть норвежцев, довольно ровный у них состав, но даже этот состав на первом этапе провалился, - отметил Перевозчиков. - Была возможность победить, но такая погода, шел снег, и на втором этапе у Якимушкина не очень хорошо сработали лыжи, поэтому этот отрыв преследователи ликвидировали. А дальше уже по известному сценарию гонка протекала, у Клебо на последнем этапе сильный финиш".

"Спортсмены пока на допинг-контроле, я еще не общался с Иваном. На экране было видно, что лыжи у него работали хуже, хуже скользили, чем у соперника. В этом причина или в чем-то другом, пока сложно сказать, я еще не говорил со спортсменом", - добавил Перевозчиков.