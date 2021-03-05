Лыжница Непряева пропустит марафон на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 5 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева не сможет выйти на старт субботней гонки на 30 км на чемпионате мира из-за легкого недомогания. Об этом сообщил журналистам старший тренер команды Юрий Бородавко.

Российские лыжницы впервые за 16 лет взяли серебро в эстафете

Мышки и ласточки не подвели. Российские лыжницы впервые за 16 лет взяли серебро в эстафете

В четверг Непряева вместе с Юлией Ступак, Яной Кирпиченко и Татьяной Сориной выиграла серебро в эстафетной гонке.

"Наталья не будет стартовать, она пожаловалась на заложенность носа и легкое першение в горле. Но это даже не простуда", - сказал Бородавко, отметив, что речь идет не о коронавирусе.

Таким образом, чемпионат мира в германском Оберстдорфе для спортсменки досрочно завершился.