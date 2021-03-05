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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Лыжница Непряева пропустит марафон на чемпионате мира

Спортсменка почувствовала легкое недомогание
Наталья Непряева Сергей Бобылев/ТАСС
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Наталья Непряева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 5 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева не сможет выйти на старт субботней гонки на 30 км на чемпионате мира из-за легкого недомогания. Об этом сообщил журналистам старший тренер команды Юрий Бородавко.

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В четверг Непряева вместе с Юлией Ступак, Яной Кирпиченко и Татьяной Сориной выиграла серебро в эстафетной гонке.

"Наталья не будет стартовать, она пожаловалась на заложенность носа и легкое першение в горле. Но это даже не простуда", - сказал Бородавко, отметив, что речь идет не о коронавирусе.

Таким образом, чемпионат мира в германском Оберстдорфе для спортсменки досрочно завершился.

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