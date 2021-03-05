Лицензия российских саблистов на Игры под угрозой из-за заражения ряда спортсменов ковидом

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российские саблисты отправятся на предстоящий лицензионный к Олимпиаде Кубок мира в Будапеште в значительно сокращенном составе из-за большого количества заразившихся коронавирусом спортсменов в команде. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

Предстоящий турнир пройдет в Будапеште с 11 по 13 марта, он является лицензионным к Олимпийским играм. Женская сборная России завоевала путевку в Токио еще в прошлом сезоне, для мужской половины команды соревнования в Будапеште будут шансом, чтобы заполучить место на Играх. За мужскую команду в Будапеште выступят Камиль Ибрагимов (8-й номер мирового рейтинга), Вениамин Решетников (10), Константин Лоханов (19-й), Анатолий Костенко, Василий Ширшов и Олег Петровский; за женскую сборную - Ольга Никитина (5), София Позднякова (16), Анастасия Баженова, Анна Королева, Алина Мосейко, Светлана Шевелева и Анна Смирнова.

"Если наша женская команда решила вопрос лицензии еще до пандемии и сейчас может воспринимать этот старт как подготовительный к Играм, то мужская сабля свой вопрос до начала пандемии, к сожалению, не решила. И на этот раз мы рискуем - в спину нам дышат французы, нельзя позволить, чтобы они нас обошли на этом турнире, - пояснил Мамедов. - Если это произойдет, то с командной мужской саблей на Олимпиаде нам можно будет попрощаться. Но часть сборной полегла с ковидом - это около 20 человек, и так как мы не собираемся нарушать антиковидные правила, большая часть команды в Будапешт не поедет".

"Слегли Дмитрий Даниленко, Александр Трушаков, Владислав Поздняков, Илья Моторин - кто-то находится на домашнем лечении, кто-то сейчас в больнице, как, например, один из наших тренеров Андрей Альшан, там же наш доктор и массажисты. Соня Великая выздоровела, но турнир в Будапеште она пропустит. Поэтому имеем то, что имеем", - констатировал Мамедов.

Тренер подчеркнул, что команда по несколько раз проводит тестирование, и предположил, что причина происходящего может крыться в необходимости спортсменов перемещаться по стране: "Скорее всего, это могло произойти из-за передвижений - спортсмены постоянно перемещаются, летают, и, думаю, если что "прилипает", то "прилипает" во время переезда. Два теста, которые сдают по правилам нахождения на сборах, они, по идее, правильные, но вирус еще не успевает себя проявить, и когда это происходит, по цепочке заражаются другие".