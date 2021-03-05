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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Большунов заявил, что серебро эстафеты чемпионата мира не вызывает у него радости

Российский лыжник отметил, что был бы доволен только победе
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 5 марта. /ТАСС/. Серебро эстафетной гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе не вызывает у Александра Большунова особой радости, поскольку на финише он уступил норвежцу Йоханнесу Клебо. Об этом он рассказал журналистам после окончания гонки.

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Большунов бежал четвертый, заключительный этап эстафеты. По ходу дистанции он сумел устранить 30-секундное отставание от Клебо, однако перед финишной прямой позволил сопернику оторваться и одержать победу.

"Серебро, неплохо, - сказал Большунов. - Но если бы я обыграл его, то был бы доволен, а так чему радоваться?"

Российская команда никогда не завоевывала золото чемпионатов мира в эстафете, это удавалось только советским лыжникам, которые в 1982 году разделили первое место с норвежцами.

"Конечно, хочется их обыграть, но пока не получается. Был вариант сегодня, но лыжи на втором этапе не сработали. Хотя бы 10-15 секунд [отрыва], и тогда бы гонка сложилась по-другому", - отметил он.

В составе российской команды также бежали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Артем Мальцев. Червоткин на первом этапе сумел убежать от соперников, создав 45-секундный отрыв, однако Якимушкин следом выступил неудачно, опустив команду на шестое место.

"К нему нет никаких вопросов. Ничего не поделаешь, в эстафете бежит четыре человека. Леха минуту выиграл, Иван минуту проиграл. Ничего такого, старались все", - сказал Большунов.

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Большунов, Александр АлександровичЧемпионат мира по лыжным видам спорта
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