Большунов заявил, что серебро эстафеты чемпионата мира не вызывает у него радости

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 5 марта. /ТАСС/. Серебро эстафетной гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе не вызывает у Александра Большунова особой радости, поскольку на финише он уступил норвежцу Йоханнесу Клебо. Об этом он рассказал журналистам после окончания гонки.

Большунов бежал четвертый, заключительный этап эстафеты. По ходу дистанции он сумел устранить 30-секундное отставание от Клебо, однако перед финишной прямой позволил сопернику оторваться и одержать победу.

"Серебро, неплохо, - сказал Большунов. - Но если бы я обыграл его, то был бы доволен, а так чему радоваться?"

Российская команда никогда не завоевывала золото чемпионатов мира в эстафете, это удавалось только советским лыжникам, которые в 1982 году разделили первое место с норвежцами.

"Конечно, хочется их обыграть, но пока не получается. Был вариант сегодня, но лыжи на втором этапе не сработали. Хотя бы 10-15 секунд [отрыва], и тогда бы гонка сложилась по-другому", - отметил он.

В составе российской команды также бежали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Артем Мальцев. Червоткин на первом этапе сумел убежать от соперников, создав 45-секундный отрыв, однако Якимушкин следом выступил неудачно, опустив команду на шестое место.

"К нему нет никаких вопросов. Ничего не поделаешь, в эстафете бежит четыре человека. Леха минуту выиграл, Иван минуту проиграл. Ничего такого, старались все", - сказал Большунов.