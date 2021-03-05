Лыжник Якимушкин извинился за неудачное выступление в эстафете на чемпионате мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 5 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Иван Якимушкин принес извинения команде и болельщикам за неудачное выступление на втором этапе эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе. С таким заявлением он выступил после окончания гонки.

В составе российской команды эстафету бежали Алексей Червоткин, Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов. Червоткин на первом этапе сумел убежать от всех соперников на 45 секунд, однако Якимушкин следом выступил неудачно, опустив команду на шестое место.

"Нельзя всю вину перекладывать на сервис, они сделали все, что могли, - сказал Якимушкин. - Видимо, я недоработал. Какими бы ни были лыжи, я должен был пройти свой этап лучше. Проиграл не сервис, а я. Это спорт, такое случается. Я старался делать все, что мог, но стало тяжело, когда меня так легко догнали".

"Все преимущество, которое создал Леша, я растерял за полтора круга, хотя старался изо всех сил. Мне очень жаль. Я сильно виноват перед командой. Не знаю, как мне выходить из положения. Очень хотелось бы исправиться. Может быть, мне дадут стартовать на 50 километров", - отметил он.

Лыжник, который идет вторым в общем зачете Кубка мира, добавил, что готов к критике со стороны болельщиков за такое выступление. "Я все это понимаю. Ребята меня поддержали, мы даже посмеялись, поскольку ребята с таким уже сталкивались. У Лехи не сложилось в Пхёнчхане, у Артема - в Лахти. Они в шутку сказали, что те "болельщики" от них теперь перейдут ко мне. Постараюсь не обращать на это внимания", - рассказал Якимушкин.