Тренер Большунова назвал условие, при котором российские лыжники могли победить в эстафете

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 5 марта. /ТАСС/. Александр Большунов перед четвертым, заключительным этапом эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе должен был иметь отрыв от норвежцев, чтобы принести российской команде победу. Такое мнение журналистам высказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.
Большунов бежал заключительный этап эстафеты. По ходу дистанции он сумел устранить 30-секундное отставание от норвежца Йоханнеса Клебо, однако перед финишной прямой позволил сопернику оторваться и одержать победу.
"Все прекрасно понимали, что серебро - наша награда. При равных составах серебро должно быть железно нашим, мы взяли свое. Алексей Червоткин на первом этапе подарил нам надежду, создал отрыв, но, к сожалению, из-за погодных условий или в силу состояния спортсмена [Ивана Якимушкина] мы не смогли удержать это преимущество".
"На сегодня бороться с норвежцами можно, только имея к последнему этапу отрыв, чтобы заставить Клебо работать самостоятельно и догонять. Тогда это будет реально. На сегодня в очной борьбе на финише с ним бороться очень сложно", - отметил он.
В составе российской команды первые три этапа поочередно бежали Червоткин, Якимушкин и Артем Мальцев. Червоткин сумел убежать от всех соперников на 45 секунд, однако Якимушкин следом выступил неудачно, опустив команду на шестое место.
Российская команда ни разу не завоевывала золото чемпионатов мира в эстафете. Советским лыжникам это удавалось дважды - в 1970 и 1982 годах.