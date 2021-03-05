Тренер Большунова назвал условие, при котором российские лыжники могли победить в эстафете

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 5 марта. /ТАСС/. Александр Большунов перед четвертым, заключительным этапом эстафеты на чемпионате мира в Оберстдорфе должен был иметь отрыв от норвежцев, чтобы принести российской команде победу. Такое мнение журналистам высказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Большунов заявил, что серебро эстафеты чемпионата мира не вызывает у него радости

Большунов бежал заключительный этап эстафеты. По ходу дистанции он сумел устранить 30-секундное отставание от норвежца Йоханнеса Клебо, однако перед финишной прямой позволил сопернику оторваться и одержать победу.

"Все прекрасно понимали, что серебро - наша награда. При равных составах серебро должно быть железно нашим, мы взяли свое. Алексей Червоткин на первом этапе подарил нам надежду, создал отрыв, но, к сожалению, из-за погодных условий или в силу состояния спортсмена [Ивана Якимушкина] мы не смогли удержать это преимущество".

"На сегодня бороться с норвежцами можно, только имея к последнему этапу отрыв, чтобы заставить Клебо работать самостоятельно и догонять. Тогда это будет реально. На сегодня в очной борьбе на финише с ним бороться очень сложно", - отметил он.

В составе российской команды первые три этапа поочередно бежали Червоткин, Якимушкин и Артем Мальцев. Червоткин сумел убежать от всех соперников на 45 секунд, однако Якимушкин следом выступил неудачно, опустив команду на шестое место.

Российская команда ни разу не завоевывала золото чемпионатов мира в эстафете. Советским лыжникам это удавалось дважды - в 1970 и 1982 годах.