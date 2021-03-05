Тренер Большунова считает, что лыжник сохранил достаточно сил для марафона

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 5 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов должен подойти в хорошей физической форме к марафону на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом журналистам заявил тренер спортсмена Юрий Бородавко.

В пятницу Большунов бежал заключительный этап эстафеты. По ходу дистанции он сумел устранить 30-секундное отставание от норвежца Йоханнеса Клебо, однако перед финишной прямой позволил сопернику оторваться и одержать победу.

"На его этапе поддерживался совсем невысокий темп, сегодняшняя эстафеты была одной из гонок, которые не назовешь тяжелыми, сумасшедшего выкладывания не было", - сказал Бородавко.

"В марафоне поборемся. Видно, что его состояние уже лучше, по сравнению с гонкой с раздельным стартом его движения стали лучше. Все идет своим чередом", - добавил он.

Большунов в Оберстдорфе завоевал первое в карьере золото чемпионата мира, победив в скиатлоне. Также на его счету две серебряных награды - в командном спринте и в эстафете. В случае победы в марафоне, который пройдет 7 марта, Большунов завоюет неофициальное звание "король лыж".