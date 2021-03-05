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ММА

Чемпион UFC Ян перевесил Стерлинга перед их боем

Разница в весе бойцов составила 200 г
Петр Ян Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Петр Ян
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 5 марта. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян перевесил американца Алджамейна Стерлинга перед их боем на турнире UFC 259. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Вес Яна составил 61,2 кг, Стерлинга - 61 кг.

Поединок Ян - Стерлинг пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта.

Яну 28 лет, он стал чемпионом UFC 13 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В его активе в смешанных единоборствах 15 побед (в том числе семь побед подряд в UFC) и одно поражение. На счету 31-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения.

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