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ММА

Победитель Сурдлимпийских игр Аскаров не вошел в весовую категорию перед боем в UFC

Россиянину дали возможность согнать 200 г в ближайшее время

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 5 марта. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аскар Аскаров не смог войти в весовую категорию перед боем с американцем Джозефом Бенавидесом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Аскаров, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), должен встретиться с Бенавидесом в ночь на 7 марта на турнире UFC 259. Его перевес составил 200 граммов. Россиянину дали возможность согнать вес в ближайшее время. Если он не сможет этого сделать, то его оштрафуют на сумму, составляющую 20% от гонорара.

Аскаров является победителем Сурдлимпийских игр (соревнования людей с нарушениями слуха). В смешанных единоборствах на счету 28-летнего россиянина 12 побед, одна ничья и ни одного поражения.

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