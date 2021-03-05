Победитель Сурдлимпийских игр Аскаров не вошел в весовую категорию перед боем в UFC

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 5 марта. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аскар Аскаров не смог войти в весовую категорию перед боем с американцем Джозефом Бенавидесом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Аскаров, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), должен встретиться с Бенавидесом в ночь на 7 марта на турнире UFC 259. Его перевес составил 200 граммов. Россиянину дали возможность согнать вес в ближайшее время. Если он не сможет этого сделать, то его оштрафуют на сумму, составляющую 20% от гонорара.