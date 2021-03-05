В "Самбо-70" заявили, что школа не может решать финансовые вопросы возвращения Косторной

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Центр спорта и образования "Самбо-70" не может финансово вмешиваться в ситуацию с возвращением фигуристки Алены Косторной к Этери Тутберидзе из академии "Ангелы Плющенко". Об этом ТАСС сообщил директор "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Ранее Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко и совладелица "Ангелов Плющенко", заявила изданию "Спорт-Экспресс", что академия будет претендовать на некоторую компенсацию затрат в связи с переходом, так как со спортсменкой была проделана определенная работа.

"Это не наша прерогатива, у нас нет никаких денег кроме государственных ставок, для такого вида спорта, как фигурное катание, они смешные. "Самбо-70" в данной ситуации ничего не решает", - пояснил Лайшев.

Спортсменка числится в отделении "Хрустальный", входящем в систему "Самбо-70".