"Локомотив" разгромил "Йокерит" во втором матче серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 5 марта. Ярославский "Локомотив" на домашней площадке одержал победу над хельсинкским "Йокеритом" со счетом 5:0 во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 3065 зрителей.

В составе ярославцев по дублю сделали Андре Петерссон (16-я и 34-я минуты) и Владимир Ткачев (41, 46), еще одну шайбу забросил Тему Пулккинен (51).

Первый матч серии также завершился в пользу ярославской команды (1:0). Счет в противостоянии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Локомотива". Следующий матч пройдет также в Ярославле 7 марта, так как "Йокерит" из-за пандемии коронавируса принял решение проводить домашние игры плей-офф на аренах соперников.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, хельсинская команда одержала победы в трех из них (3:2, 4:1, 4:3 ОТ). В плей-офф команды встретились во второй раз. В сезоне-2019/20, который был досрочно завершен из-за коронавируса, "Йокерит" в первом раунде плей-офф обыграл "Локомотив" со счетом 4-2 в серии.

"Йокерит" выступает в КХЛ с сезона-2014/15, за это время хельсинкский клуб по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, высшим достижением команды является выход во второй раунд (2014/15, 2017/18). "Локомотив" играет в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), пропустив сезон-2011/12. Ярославский клуб также ни разу не оставался за пределами зоны плей-офф, в 2009 году команда вышла в финал Кубка Гагарина.