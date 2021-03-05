"Ак Барс" обыграл "Торпедо" и удвоил преимущество в серии плей-офф КХЛ

ТАСС, 5 марта. Казанский "Ак Барс" на домашней площадке одержал победу над нижегородским "Торпедо" со счетом 4:1 в матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 4 445 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Виктор Тихонов (5-я минута), Стефан Да Коста (7), Патрис Кормье (19) и Даниил Журавлев (38). У "Торпедо" отличился Иван Чехович (58).

Первый матч серии также завершился в пользу казанской команды (2:1 ОТ). Счет в противостоянии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Ак Барса". Следующий матч пройдет в Нижнем Новгороде 7 марта.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, казанская команда одержала победы в трех из них (6:2, 7:5, 2:0). В плей-офф команды встретились в первый раз.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Ак Барс" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). "Трактор" три раза не смог выйти в плей-офф (2009/10, 2010/11, 2012/13), высшим достижением нижегородской команды является выход во второй раунд (2011/12, 2015/16).