Аскаров отдаст часть гонорара от боя в UFC сопернику из-за перевеса

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 5 марта. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аскар Аскаров отдаст часть гонорара сопернику из-за превышения веса. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Аскаров, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), должен встретиться с американцем Джозефом Бенавидесом в ночь на 7 марта на турнире UFC 259. Ранее стало известно, что Аскаров не смог войти в весовую категорию.

"Аскар отдаст часть гонорара. Решили не рисковать и не гонять вес дальше", - сказал собеседник агентства.

Аскаров является победителем Сурдлимпийских игр (соревнования людей с нарушениями слуха). В смешанных единоборствах на счету 28-летнего россиянина 12 побед, одна ничья и ни одного поражения.