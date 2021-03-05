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Аскаров отдаст часть гонорара от боя в UFC сопернику из-за перевеса

В ночь на 7 марта россиянин встретится с американцем Джозефом Бенавидесом

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 5 марта. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Аскар Аскаров отдаст часть гонорара сопернику из-за превышения веса. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Аскаров, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), должен встретиться с американцем Джозефом Бенавидесом в ночь на 7 марта на турнире UFC 259. Ранее стало известно, что Аскаров не смог войти в весовую категорию.

"Аскар отдаст часть гонорара. Решили не рисковать и не гонять вес дальше", - сказал собеседник агентства.

Аскаров является победителем Сурдлимпийских игр (соревнования людей с нарушениями слуха). В смешанных единоборствах на счету 28-летнего россиянина 12 побед, одна ничья и ни одного поражения.

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