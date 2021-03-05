Знарок не считает, что хоккеисты "Спартака" плохо играли с ЦСКА

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок, несмотря на поражение, не считает, что его команда провела плохой матч с ЦСКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом Знарок рассказал на пресс-конференции.

Встреча завершилась победой армейцев со счетом 5:1. В среду ЦСКА переиграл "Спартак" в овертайме (1:0). Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу победителей регулярного чемпионата.

Первую шайбу красно-белые пропустили в начале второго периода в меньшинстве после нарушения численного состава в зоне соперника. "Я не скажу, что мы плохо играли - просто мало бросали, особенно в первом периоде. Нам нельзя совершать такие ошибки. Первое удаление - это в принципе вообще неправильно", - подчеркнул Знарок.

Красно-белые на 36-й минуте сумели сравнять счет усилиями защитника Дмитрия Вишневского, но менее чем через две минуты пропустили вторую шайбу. "Перед голом "Спартака" у нас было два удаления, поэтому темп игры порвался. К тому же мы играем с организованной командой, которая хорошо действует во втором периоде. Сегодня вовремя забили, потому что гол в наши ворота разбудил у парней самолюбие", - сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

В начале третьего периода Максим Шалунов увеличил преимущество ЦСКА. "Второй гол - шайба на крюке защитника, просто нужно было действовать через дальний борт. И третий гол пришел с нашей ошибки, когда защитники не перестроились", - отметил Знарок.

Четвертая шайба в ворота "Спартака" также была заброшена после ошибки красно-белых. Защитник Андрей Зубарев броском от синей линии попал в игрока ЦСКА Александра Попова, после чего Брэндэн Лайпсик вышел один на один с голкипером "Спартака" Юлиусом Гудачеком и переиграл его. Последнюю шайбу Максим Мамин забросил уже на последней минуте встречи, также оставшись один перед воротами соперника.

ЦСКА ждет возвращения Кемпе

Перед вторым матчем оба тренера сделали изменения в составах. ЦСКА был вынужден заменить получившего травму Никиту Сошникова на Ивана Телегина. Также в составе армейцев появился защитник Джон Гилмор. В составе армейцев с конца января из-за травмы отсутствует центральный нападающий Марио Кемпе.

"Трудно сказать что-то по Сошникову, он должен пройти определенные процедуры, его пока не будет. Марио Кемпе тренируется с общей группой, ждем его возвращения. Перед третьим матчем сделаем определенные перестановки в составе", - сказал Никитин.