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Мировой футбол

СМИ: "Манчестер Сити" интересуется футболистом "Аталанты" Госенсом

Стоимость 26-летнего защитника оценивается в €28 млн

ТАСС, 5 марта. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" заинтересован в приобретении защитника итальянской "Аталанты" Робина Госенса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Virgilio.

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Отмечается, что английский клуб готов вступить в переговоры о переходе 26-летнего немца уже летом. Руководство клуба намерено усилить позицию левого защитника, так как может уйти Бенжамен Менди, а Александр Зинченко не является стопроцентным игроком основного состава. По данным портала Transfermarkt, стоимость Госенса оценивается в €28 млн.

Госенс выступает за "Аталанту" с 2017 года. В текущем сезоне он провел за клуб 31 матч в различных турнирах, в которых забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.

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