Сборная России обыграла команду Франции в квалификации чемпионата Европы по мини-футболу

ТАСС, 6 марта. Сборная России по мини-футболу одержала победу над командой Франции со счетом 3:2 в матче третьего этапа квалификации чемпионата Европы 2022 года. Встреча прошла в Париже.

В составе победителей забитыми мячами отметились Иван Чишкала (22-я минута) и Робиньо (33, 38). У проигравших отличились Сухей Мухудин (37) и Ландри Н'Гала (40).

В другом матче группы 2 сборная Грузии обыграла команду Армении со счетом 5:0. В турнирной таблице российская команда лидирует, набрав 9 очков из 9 возможных, далее идут сборные Грузии (4 очка), Франции (2), Армении (1). Следующий матч сборная России также проведет против команды Франции, встреча состоится 9 марта.

В третьем этапе отбора на чемпионат Европы принимают участие 32 сборные, разделенные на восемь групп по четыре участника. Каждая из команд группы проведет три матча дома и три матча на выезде. Восемь победителей групп и шесть лучших команд из занявших вторые места получат прямые путевки в финальную стадию. Последнюю путевку разыграют в стыковых матчах два оставшихся обладателя вторых мест.

Финальная стадия турнира с участием 16 команд пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года в Амстердаме и Гронингене. Сборная Нидерландов освобождена от квалификации на правах хозяйки турнира.

Сборная России выигрывала золото чемпионата Европы в 1999 году, пять раз занимала второе место, трижды - третье.