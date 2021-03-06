Олимпийский чемпион в составе сборной США по хоккею Марк Павелич умер на 64-м году жизни

ТАСС, 6 марта. Победитель зимних Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде в составе сборной США по хоккею Марк Павелич умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

О причинах смерти не сообщается.

На зимних Олимпийских играх 1980 года Павелич сыграл в семи матчах сборной США и набрал семь очков (1 гол + 6 передач). Он отдал две голевые передачи в игре финального раунда против сборной СССР, которая закончилась победой американцев со счетом 4:3 и позднее была названа "Чудом на льду", так как советские хоккеисты на тот момент являлись действующими олимпийскими чемпионами и победителями чемпионата мира, а команда США состояла из игроков университетских команд.

В октябре 1981 года Павелич дебютировал в НХЛ. Всего он сыграл 355 матчей за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Миннесоту" и "Сан-Хосе", набрав 329 очков (137+192). Павелич является рекордсменом "Рейнджерс" по количеству набранных очков в дебютном сезоне в НХЛ (76; 33+43).