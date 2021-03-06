"Вашингтон" прервал серию из четырех побед подряд в НХЛ, уступив "Бостону"

ТАСС, 6 марта. "Бостон" со счетом 5:1 обыграл "Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Бостона" отличились Бред Маршанд (15-я, 35-я минуты), Трент Фредерик (27), Патрис Бержерон (30), Ник Ритчи (42). Единственную шайбу у "Вашингтона" забросил Якуб Врана (54).

После четвертой пропущенного гола в составе столичной команды произошла замена вратаря: вместо Витека Ванечека на площадке появился Илья Самсонов. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не отметился результативными действиями и закончил матч с показателем полезности "-4", его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов также не смогли отличиться.

Защитник "Вашингтона" Никлас Бэкстрем отдал голевую передачу, которая стала для него 700-й в карьере. Это лучший показатель в истории клуба, на втором месте идет Овечкин (582).

"Бостон" набрал 29 очков после 21 матча и поднялся на третью строчку в таблице Восточного дивизиона. "Вашингтон" прервал серию из четырех побед подряд, команда занимает вторую позицию, набрав 30 очков в 23 играх.

Следующий матч "Бостон" проведет 8 марта дома против "Нью-Джерси" (начало - 01:00 мск). "Вашингтон" в тот же день сыграет в гостях с "Филадельфией" (03:00 мск).