{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Дубль Ничушкина принес "Колорадо" победу в матче НХЛ против "Анахайма"

Встреча закончилась в овертайме со счетом 3:2
Валерий Ничушкин AP Photo/David Zalubowski
Описание
Валерий Ничушкин
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 6 марта. "Колорадо" в овертайме обыграл "Анахайм" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Валерий Ничушкин (35-я, 63-я минуты), Брэндон Саад (38). У проигравших отличились Адам Энрике (20), Якоб Сильверберг (23).

Ничушкин забросил четвертую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, всего на счету россиянина 6 очков (4 гола + 2 передачи) в 21 матче.

"Колорадо" набрал 27 очков в 21 матче и занимает третье место в таблице Западного дивизиона. "Анахайм" с 18 очками после 24 игр занимает восьмое место.

Следующий матч команды проведут 7 марта в Денвере (штат Колорадо).

Теги
НХЛ
Футбол в России
Агент чемпиона мира Рами заявил, что футболист готов рассмотреть предложения из России
Рами перешел в "Сочи" в феврале 2020 года, однако не сыграл за клуб ни одного матча и сейчас выступает за португальскую "Боавишту"
Читать полностью