Дубль Ничушкина принес "Колорадо" победу в матче НХЛ против "Анахайма"

ТАСС, 6 марта. "Колорадо" в овертайме обыграл "Анахайм" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Валерий Ничушкин (35-я, 63-я минуты), Брэндон Саад (38). У проигравших отличились Адам Энрике (20), Якоб Сильверберг (23).
Ничушкин забросил четвертую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, всего на счету россиянина 6 очков (4 гола + 2 передачи) в 21 матче.
"Колорадо" набрал 27 очков в 21 матче и занимает третье место в таблице Западного дивизиона. "Анахайм" с 18 очками после 24 игр занимает восьмое место.
Следующий матч команды проведут 7 марта в Денвере (штат Колорадо).