Дубль Ничушкина принес "Колорадо" победу в матче НХЛ против "Анахайма"

Футбол в России

Агент чемпиона мира Рами заявил, что футболист готов рассмотреть предложения из России

Рами перешел в "Сочи" в феврале 2020 года, однако не сыграл за клуб ни одного матча и сейчас выступает за португальскую "Боавишту"

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