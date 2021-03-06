Паралимпийский комитет России утвердил наименование и эмблему национальной команды

ТАСС, 6 марта. Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил название, эмблему и флаг национальной команды на крупных международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и герба.

В названии команды предложено использовать аббревиатуру комитета - RPC (на английском языке) и ПКР (на русском). В качестве эмблемы паралимпийских команд предложено использовать сочетание паралимпийского символа "Агитоса" с тремя языками пламени, окрашенными в белый, синий и красный цвета, в качестве флага - флаг паралимпийской команды России. Данные материалы будут направлены в Международный паралимпийский комитет (МПК) на согласование.

При рассмотрении вопроса о выдвижении кандидата от ПКР на выборы в совет спортсменов МПК члены исполкома приняли решение утвердить кандидатуру двукратного серебряного и двукратного бронзового призера чемпионатов мира, капитана сборной России по настольному теннису спорта лиц с ПОДА Юрия Ноздрунова.

Паралимпийские игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.